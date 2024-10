Serie D, quarta giornata: i numeri di Scafatese, Reggina e Siracusa

Sono quattro le giornate di campionato fino al momento disputate, con un quadro che non può essere ovviamente definitivo per quello che riguarda gli obiettivi da raggiungere, ma fornisce già una chiara idea su quelle squadre che lotteranno per la vittoria del campionato.

Ad oggi, nelle prime tre posizioni della classifica, troviamo le compagini indicate da tutti come le favorite per la conquista del primo posto e uno scontro diretto già giocato e vinto dalla Scafatese sul campo della Reggina. A proposito dei campani, confermano il loro primato in graduatoria a punteggio pieno e quindi con 12 punti dopo quattro gare. Miglior attacco con 11 realizzazioni e 1 sola rete subìta.

Seguono Reggina e Siracusa a quota 9, per entrambe si segnala una sconfitta. Gli amaranto hanno vinto tre gare, due delle quali in trasferta. 6 i gol messi a segno, 3 quelli subìti. Gli aretusei con lo stesso bottino di punti, hanno a referto 7 realizzazioni, subendone solo 1 alla prima uscita stagionale in occasione della sconfitta con il Sambiase. Nessuna delle tre squadre ha pareggiato.