Serie D: Reggina ufficializzati i calendari, la prima in trasferta

Dopo la composizione dei gironi, oggi il giorno dei calendari. Ovviamente l’attenzione è per il girone I dove si trova la Reggina che, ricordiamo, aprirà la stagione ufficialmente il primo settembre con la Coppa Italia in casa contro la Vibonese.

Per quello che riguarda il campionato l’appuntamento è fissato per l’8 di settembre e la compagine di Mister Pergolizzi farà il suo esordio in trasferta contro la Nuova Igea.

Seguiranno aggiornamenti sulle altre giornate.