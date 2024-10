Serie D: confronto per migliorare la qualità del campionato. C’era anche la LFA Reggio

Il tecnico Bruno Trocini, il capitano Nino Barillà, accompagnati dal club manager Giuseppe Praticò, hanno partecipato all’incontro tra gli allenatori responsabili della 1° squadra e i capitani, con il designatore CAN D e CAI, Alessandro Pizzi.

Organizzato dal Dipartimento Interregionale, scopo dell’iniziativa il confronto tra la parte tecnico/agonistica e gli Organi Tecnici arbitrali per approfondire tematiche e migliorare ulteriormente la qualità del campionato.

“E’ stata una giornata costruttiva che ci ha permesso di confrontarci con il vertici arbitrali. Questi momenti rappresentano un momento di crescita e condivisione per tutti. Lo scambio di informazioni tra coloro che vanno in campo è fondamentale”. Queste le dichiarazioni del club manager Giuseppe Praticò che aggiunge: “Oltre al designatore Alessandro Pizzi, mi preme ringraziare per l’organizzazione dell’evento e l’ospitalità, i vertice della LND, il Presidente Giancarlo Abete, il coordinatore Luigi Barbiero e il segretario Mauro De Angelis“.