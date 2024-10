Calcio serie D: Cozza parte con una sconfitta, pari per Franceschini. I risultati della giornata

Al via anche il campionato di serie D girone I

Ha preso il via il campionato di serie D. Vecchie conoscenze della Reggina alla guida di formazioni calabresi come Francesco Cozza che ha ceduto il passo sul campo del Messina e Ivan Franceschini che ha pareggiato in casa. Questi i risultati della giornata:

Biancavilla – Città S. Agata 4-3

Cittanovese – ACR Messina 2-2

Castrovillari – Dattilo 1-1

Acireale – Rende 3-1

FC Messina – San Luca 2-1

Gelbison – S. Maria Cilento 3-2

Ragusa – Licata 1-0

Roccella – Paternò 0-2

Rotonda – Troina 3-0