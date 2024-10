Serie D: San Luca, si dimette il Direttore sportivo Paolo Campolo

La notizia era nell’aria già da qualche settimana seppur in un primo momento smentita dai diretti interessati. Dalla società del San Luca sta per uscire il gruppo reggino e di conseguenza anche il suo direttore sportivo, il reggino Paolo Campolo. Quest’ultimo ha rassegnato le dimissioni non essendoci più i presupposti per continuare l’avventura con la società giallorossa. La squadra è reduce dal pareggio esterno contro la Sancataldese e da diverse giornate ha iniziato la sua scalata nel tentativo di abbandonare le zone critiche della classifica.