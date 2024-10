Serie D: Emanuele Foti, ex Reggina, è un nuovo calciatore del Lamezia Terme

La società del presidente Saladini pesca in casa della Primavera amaranto

“FC Lamezia Terme comunica che Emanuele Forti, esterno, classe 2004, è ufficialmente un calciatore giallobù. Proveniente dalla Reggina Primavera, Foti è in gruppo fin dall’inizio del ritiro. La società comunica inoltre il nuovo staff sanitario: dott. Federico Ruosi (medico in foto); dott. Luigi Novello, responsabile fisioterapia e recupero infortunati; Giancarlo Cortese (in foto) massofisioterapista. La società si avvale inoltre del Csr (Centro sportivo riabilitativo) di Lamezia Terme”.