Serie D: errore sugli Under in campo, è successo di nuovo

E’ successo al Granillo per pochi minuti in occasione della sfida tra la LFA Reggio Calabria e il Città di S. Agata, seppur per pochi minuti, si è ripetuto l’errore sull’utilizzazione degli Under anche in occasione di Piacenza- Desenzano, partita del campionato di serie D girone B. I padroni di casa del Piacenza hanno chiuso il match con tre Under in campo, quindi uno in meno rispetto a quanto previsto dal regolamento.

Il momento del clamoroso errore è il minuto settantasei, quando la squadra biancorossa sostituiscono il 2006 Bassanini e il 2004 Iob. Al loro posto in campo Napoletano (06) e Zini (98), quindi con un solo under al posto dei due sostituiti. Il match è comunque terminato con la vittoria della squadra ospite per 0-1. A fine partita ha parlato il DG Fiorani, così come riporta seried24: “Quello che è successo in panchina è vergognoso – ha detto Fiorani in conferenza stampa – Abbiamo ricevuto le dimissioni di una parte dello staff e di un dirigente che era in panchina. Ora verranno valutate perché le assunzioni di responsabilità sono doverose ma non scontate. Ora preferisco non fare il nome dei dimissionari.

Era stato espulso il dirigente accompagnatore ma non è una scusante. Se ci sarà il reclamo del Desenzano perderemo 3-0 a tavolino, poi penso che prenderà una squalifica il dirigente addetto agli arbitri. È un danno più d’immagine che sulla partita. Per i tifosi del Piacenza è una pagina bruttissima e non c’è niente da aggiungere”.

Il comunicato del club Piacenza

“Il Piacenza Calcio, in merito a quanto accaduto nel pomeriggio odierno durante la gara tra Piacenza e Desenzano, informa di avere accettato le dimissioni del dirigente addetto agli arbitri. La Società, inoltre, smentisce categoricamente di avere ricevuto le dimissioni dell’allenatore della prima squadra Stefano Rossini e conferma la piena fiducia nell’operato dello staff tecnico”.