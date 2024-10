Serie D: Giudice Sportivo, un turno a Mungo. Squalifiche importanti e multa per il Siracusa

La prima sconfitta stagionale dopo venti partite con il probabile addio alla prima posizione, costa carissimo al Siracusa anche in termini di conseguenze. Dopo quanto accaduto a fine gara con rossi diretti e rissa, il Giudice Sportivo ha squalificato per due turni il calciatore Aliperta, mentre per una giornata l’attaccante Maggio. Insieme a questo anche una multa di euro 800,00, “per avere i propri tesserati, preso parte ad una rissa con i tesserati avversari che veniva prontamente sedata dalle Forze dell’ordine“.

Per la LFA Reggio Calabria, invece, arriva il turno di squalifica per Mungo. E’ la seconda volta in stagione.