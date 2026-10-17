Nissa-Reggina: la probabile formazione amaranto. Si cambia in attacco?

A centrocampo si torna all'antico, Rotulo sarà l'ex. Sponda Nissa sono in cinque

Non ci sarà Jallow, rimasto a casa per un problema fisico, totalmente recuperato invece Reis. Mister Marchionni ha dichiarato in conferenza stampa che non modificherà il modulo, semmai dovranno essere atteggiamento e testa a restituire quella Reggina ammirata nelle prime cinque giornate di campionato. Dovrebbe rientrare tra i titolari Abonckelet, il dubbio in attacco riguarda il doppio centravanti, o l’attaccante con un sottopunta. Con la Nissa ben cinque ex amaranto: Provenzano, Distratto, Fofana, Di Grazia e De Felice, quest’ultimo fuori per infortunio.

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La probabile formazione amaranto:

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, Baldan; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Reis (Alma), Magrassi. All. Marchionni