Serie D: la LFA Reggio vince ancora, avanza il Ragusa. Risultati e classifica

La LFA Reggio continua a vincere e segnare. La squadra di Trocini ne fa quattro al Locri e aumenta il bottino di punti in classifica. Un successo maturato soprattutto nella seconda parte dove netto è stato il dominio per Barillà e compagni. Spreca una grande occasione l’Acireale che non approfitta del turno di sosta delle dirette concorrenti e crolla malamente, benissimo il Ragusa che balza al quinto posto. Colpo del Siracusa a Vibo.

I risultati della giornata

Trapani – Licata 2-1

Akragas – San Luca 1-2

Castrovillari – Portici 1-1

Locri – LFA Reggio Calabria 1-4

Ragusa – Gioiese 2-1

Sancataldese – Nuova Igea 2-0

Vibonese – Siracusa 0-1

Canicattì – Acireale 5-0

Riposano: Real Casalnuovo e Città di S. Agata

La classifica