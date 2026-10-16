Serie D girone I: il big match che non ti aspetti. Ma la partita più attesa è Nissa-Reggina

E se il Siracusa non avesse avuto i sette punti di penalizzazione...

Si preannuncia una giornata particolarmente interessante l’ottava del campionato di Serie D, girone I, con diversi scontri diretti che potrebbero modificare gli equilibri nelle zone alte della classifica. A inizio stagione, in molti avrebbero indicato Nissa-Reggina come il big match di questo turno. E sulla carta lo sarebbe ancora, considerando il potenziale delle due formazioni. La classifica, però, racconta una situazione differente: gli amaranto sono in vetta, mentre i giallorossi inseguono con un ritardo di ben sette punti.

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La vera sorpresa è rappresentata dalla sfida tra Avola e Sambiase. I calabresi hanno raggiunto la Reggina al comando della classifica, mentre la matricola siciliana si è portata al secondo posto, distante appena un punto dalla coppia di testa. Una sfida inattesa alla vigilia del campionato, che oggi assume un peso notevole nella corsa alle prime posizioni.

Non meno interessante il confronto in programma a Licata, dove i padroni di casa, terzi a quota 14 punti, ospiteranno il Siracusa. Una partita che mette di fronte due formazioni di valore, considerando che gli aretusei, senza la penalizzazione di sette punti, sarebbero appaiati proprio ai gialloblù. Tre sfide di grande interesse, tutte concentrate nella stessa giornata. Per la Reggina sarà fondamentale tornare al successo dopo il rallentamento delle ultime settimane, ma inevitabilmente un occhio sarà rivolto anche ai risultati delle dirette concorrenti. Insomma, una domenica tutta da seguire.