Reggina: contro il Sambiase… si gioca in casa

Lo avevamo anticipato nel primo pomeriggio e qualche ora più tardi è arrivata l’ufficializzazione da parte della società Sambiase, che mette a disposizione dei tifosi amaranto un altro intero settore:

Il comunicato

“L’Asd Sambiase 2023 comunica di aver dato seguito alla richiesta della società Reggina 1914 (considerato che i biglietti messi a disposizione degli ospiti sono andati sold out in meno di ventiquattro ore) e pertanto per la gara prevista domenica 23 marzo, sarà aperto ai tifosi ospiti il settore distinti e saranno messi a disposizione altri 852 biglietti al costo di 12,00 euro più diritti di prevendita.

Ricordiamo che è possibile acquistare i ticket di ingresso on line (www.etes.it), o presso i punti vendita autorizzati: