Serie D: ancora problemi per il San Luca, si è dimesso il tecnico

Nonostante una prestazione buona contro la corazzata Trapani ed il “rischio” addirittura di portare a casa un clamoroso pareggio, nella giornata di ieri secondo quanto comunicato dalla società, si sono registrate le dimissioni del tecnico del San Luca Iannì: “Con rammarico siamo costretti a comunicare che in data odierna il mister Natale Iannì dopo un confronto leale con la società, ritenendo che la stessa non può garantire un adeguato rafforzamento tecnico come richiesto, rassegna le dimissioni da allenatore della prima squadra.

La società ringrazia Mister Iannì per la passione e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi, esprimendo gratitudine per l’impegno profuso ed augurando un grosso augurio per la carriera professionale futura“. fonte foto: asd San Luca 1961 facebook