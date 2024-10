Serie D, San Luca: ‘Saranno prese decisioni di rilevanza strategica’

La questione riguarda il campo sportivo. Se non si risolve, la società potrebbe ritirare prima squadra e tutte le giovanili

Dopo il comunicato di ieri che annunciava il possibile ritiro di tutte le squadre giovanili e non solo dell’Asd San Luca nel caso in cui non si riesca a risolvere la problematica legata allo stadio, oggi la società ne pubblica un secondo sempre attraverso le proprie pagine facebook:

Il comunicato ufficiale

“Il Comitato Direttivo dell’ASD San Luca 1961 comunica ufficialmente alla propria tifoseria che domani, Martedì 14 Novembre, alle ore 20:00, si terrà un importante Meeting della dirigenza e dei soci presso la sede sociale. L’incontro avrà come principale oggetto di discussione le problematiche attuali del campo sportivo e la situazione tecnica della squadra.

In particolare, si affronterà il problema relativo alle categorie juniores e giovanissimi, come precedentemente illustrato nel nostro comunicato stampa che dipendono ovviamente dalla risoluzione del problema CAMPO SPORTIVO, argomento che potrebbe decretare la decisione dell’uscita dai campionati Giovanissimi, Juniores e Prima Squadra. La riunione rappresenta un momento cruciale per il futuro calcistico della nostra squadra, e saranno prese decisioni di rilevanza strategica. Il sostegno della tifoseria è fondamentale in questa fase mentre la collaborazione di tutti i nostri soci è essenziale per affrontare questa importante situazione. L’ASD San Luca 1961 confida nella partecipazione numerosa e appassionata di tutti i suoi membri attivi, certi che insieme si possa tracciare un percorso di successo per il bene del nostro amato club. Ringraziamo la tifoseria per il costante sostegno e la passione dimostrati. Forza San Luca“. Il Comitato Direttivo ASD San Luca 1961