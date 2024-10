Serie D: San Luca, una sconfitta che pesa. Il risultato e la nuova classifica

Aggancio al Locri e nuove speranze di salvezza per i campani

Su richiesta del San Luca. per il tragico evento che ha coinvolto il calciatore Pezzuti, deceduto a causa di un incidente stradale, il match contro il Portici, rinviato domenica scorsa, si è giocato questo pomeriggio e ha visto la squadra di casa vincere e conquistare tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Allo stesso tempo per il San Luca uno stop pesante che frena la scalata iniziata diverse giornate addietro e probabilmente compagine anche scossa da quanto accaduto al suo giocatore. 3-1 il risultato finale.

La classifica