Serie D: il Trapani vince ancora, ko LFA Reggio. I risultati e la classifica

Il Trapani continua a vincere anche se non sempre meritando e dominando. Contro una LFA Reggio che ha giocato un buon primo tempo, la squadra di Torrisi ha sbloccato con un eurogol di Acquadro, ma è stata anche favorita da due decisioni arbitrali. Non concesso un rigore netto agli amaranto, concesso uno dubbio ai granata. Non vuole mollare il Siracusa che stravince con il Licata, deludente pareggio della Vibonese. Vince per la prima volta la Gioiese di Cozza nel derby con il San Luca. Real Casalnuovo fermato in casa.

Leggi anche

I risultati della giornata

Gioiese – San Luca 2-1

Trapani – LFA Reggio Calabria 3-1

Vibonese – Sancataldese 0-0

Akragas – Locri 3-1

Castrovillari – Nuova Igea 1-1

Licata – Siracusa 0-5

Ragusa – Acireale 2-0

Real Casalnuovo – Canicattì 1-1

Riposano: Città di S. Agata e Portici

Leggi anche

La classifica