Serie D, LFA Reggio: da Ragusa arriva uno squallido pareggio

Un pareggio senza mai tirare in porta per la LFA Reggio Calabria che torna da Ragusa con un solo punto in più in classifica ed al termine di una partita giocata decisamente male. Barillà e compagni non hanno saputo approfittare della superiorità numerica avuta per quasi tutto il secondo tempo, mai una conclusione seria verso il portiere avversario. Quelle davanti continuano a volare, mentre si annaspa in casa amaranto. Alla sfida di mercoledi contro la capolista Trapani, si sperava di arrivare in maniera diversa.

Primo tempo

Mister Trocini recupera Barillà e lo conferma nell’undici titolare dove si rivedono anche Girasole e Dervishi. In attacco Altamura preferito a Coppola.

Dopo una partenza a razzo dei padroni di casa ma senza però mai tirare in porta, la prima conclusione vera è quella di Mungo dalla distanza, parata dall’estremo difensore siciliano. Nel reparto offensivo amaranto il più pericoloso è Provazza che in due circostanze punta l’avversario e va al tiro, mai nello specchio della porta.

Al ventiduesimo minuto, con nessuna occasione importante registrata dall’una e dall’altra parte, si segnala un cartellino giallo ai danni di Mungo, molto nervoso il centrocampista. Qualche minuto più tardi ammonito anche Girasole. La prima conclusione dalle parti di Martinez è di Garufi direttamente su calcio di punizione, facile parata del portiere. La prima parte si chiude senza sussulti, con il Ragusa ben chiuso e aggressivo in ogni zona del campo ed LFA Reggio che ci ha provato con il solo Provazza.

Secondo tempo

Inizio della seconda parte sulla scia del primo, movimentato da un fallo di reazione di Maltese che non sfugge all’assistente posizionato sotto la tribuna, per il calciatore del Ragusa è rosso. Padroni di casa in dieci dal decimo minuto. Barillà e compagni aumentano la pressione e Trocini inserisce Coppola per Martiner. Il primo vero pericolo arriva da una conclusione da fuori di Mungo che colpisce la traversa. Da quel momento nonostante una girandola di cambi e tanti uomini offensivi, per la LFA Reggio Calabria nessuna azione pericolosa e siciliani ben chiusi, organizzati sulla propria linea difensiva e fino alla fine con un solo obiettivo, perdere tempo. Finisce 0-0, pareggio inutile per gli amaranto che perdono una grande opportunità.