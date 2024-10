LFA Reggio, Trocini: ‘Nostra situazione rasenta la follia. C’è amarezza’

Dopo il pareggio di Ragusa, la disamina di mister Trocini: “Onestamente cosa devo dire riguardo l’impegno dei ragazzi. Prendiamo atto che questo è uno stillicidio, parliamo di un calendario incredibile. Nove partite in trentacnque giorni, non è fattibile, non può non incidere, situazione che rasenta la follia. Prendiamo questo risultato con grande amarezza, andiamo avanti. C’erano tanti giocatori offensivi in campo, abbiamo provato in ogni modo, ma non siamo riusciti a bucare la loro resistenza, poi loro erano a terra ogni due minuti. Hanno giocato solo per il pareggio e perdendo tempo.

Con il Trapani scenderemo nuovamente in campo con lo stesso obiettivo, vincere. Fra un paio di giorni dovremmo avere Rosseti, poi più in la Bolzicco, ma la situazione al momento è questa, facendo il massimo ma non sempre riuscendo a guadagnare i tre punti. L’obiettivo? Ci sono tanti punti in palio, ma non voglio vederla in questa maniera e per come è nato il campionato pensiamo solo a vedere dove si arriva. In altri gironi con questi punti sei nelle prime posizioni, il merito è anche di avversari davanti molto forti“.