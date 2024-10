LFA Reggio, Ballarino: ‘Impossibile giocare in un campo così’

Era fondamentale dare seguito alla vittoria contro il Lamezia per arrivare alla sfida con la capolista Trapani più vicini e soprattutto galvanizzati. Da Ragusa, invece, per la LFA Reggio giunge un brutto pareggio al termine di una partita giocata male nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. Parla il DG Ballarino: “Impossibile giocare in un campo così, questo ci ha fregato per una intera partita. Noi sappiamo dove sta il problema e speriamo di fare più punti possibili nelle prossime due gare e poi si vedrà. Ci dobbiamo credere sempre, non solo quando si vince, ci sono ancora tante partite, giochiamocela. Quando non abbiamo speranze poi vediamo. L’impegno c’è sempre, ma è davvero complicato giocare così”.

