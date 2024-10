Serie tv e cinema, il successo dell’attore reggino Cristiano Caccamo

Volto nuovo del grande e piccolo schermo, Cristiano Caccamo si sta affermando come uno degli attori più interessanti italiani. Forse non tutti sanno che è reggino...la sua storia

Da Reggio Calabria al grande successo. Negli ultimi anni, l’attore Cristiano Caccamo si è fatto apprezzare in diverse serie televisive e film, sino a diventare uno dei principali volti emergenti nel mondo dello spettacolo. Forse non tutti sanno che Cristiano Caccamo è reggino: nato a Taurianova, sino all’età di 15 anni è rimasto nel paese in provincia di Reggio Calabria prima di trasferirsi ad Assisi e successivamente a Roma.

Arrivato nella capitale, ha frequentato il Centro sperimentale di cinematografia di Roma, dove si è diplomato nel 2014. L’anno successivo arriva il debutto televisivo sugli schermi Rai in ‘Questo è il mio paese’ e poi ancora ne ‘Il paradiso delle signore’. E’ nel 2017 che entra a far parte del cast di ‘Che Dio ci aiuti’, dove veste i panni di un giovane cardiochirurgo. Arriva la grande notorietà grazie anche alla partecipazione in ‘Don Matteo’ e al ruolo da protagonista nel film ‘Puoi baciare lo sposo’.

Grazie alle basi teatrali che gli hanno consentito di spiccare il volo, l’attore reggino viene già considerato come nuovo ‘re’ della fiction italiana.

Versatilità e bravura, Caccamo agli esordi è apparso in diversi spot pubblicitari (BMW e Rocco Barocco) e in alcuni videoclip, tra i quali ‘Tu sei lei’ di Ligabue e più di recente ‘Non è detto’ di Laura Pausini.