Si chiude il Campionato calcio a 5 Femminile UISP-PGS.

di Nicolino D’Ascoli. È terminato il Campionato di calcio a 5 femminile organizzato in collaborazione, dalla Lega Calcio UISP e la PGS (Polisportive Giovanili Salesiane).La manifestazione, nata per dare seguito e voce alle richieste che l’UISP e la PGS hanno ricevuto da tante Società di calcio femminile del territorio, è iniziata il 17 febbraio 2014, dopo che ben 9 squadre hanno aderito all’iniziativa. Il Campionato si è sviluppato in gare di andata e ritorno, portando le partecipanti a stare insieme fino al 19 maggio, quando si è giocato l’ultimo turno. In quest’arco di tempo tante partite, tanta sportività e voglia di giocare nonostante la stagione fosse già iniziata e alcune Società fossero già impegnate in altre manifestazioni, cosa che ha stimolato le calciatrici a confrontarsi anche in un’altra esperienza cosi da poter fare valutazioni personali e Societarie per il futuro. L’equilibrio è stato protagonista di quasi tutte lepartite, giocate sempre con voglia di vincere, ma anche, con tanta sportività.Solo alla penultima giornata, si è avuto il verdetto finale, quando al campo sportivo di Villa San Giovanni sono scese in campo Villese Calcio e Ludos Vecchia Miniera. Una partita dai toni agonistici e tecnici di alto livello, accompagnati, però, come sempre, da sportività e rispetto per l’avversaria. La vittoria ha consegnatoil titolo alle ragazze di Sergi che andranno, insieme alle calciatrici in maglia arancio di mister Praticò allefinali Nazionali della LC UISP di fine giugno, a Rimini. Dietro le due battistrada, l’Araba Fenice di Caridi e Matalone, in lotta fino a poche giornate dal termine per la vittoria finale la quale rappresenterà la Calabria alle Fasi Interregionali/Interproviciali PGS a Catania il 25 Maggio insieme alla Gym Point.La sorpresa Mirabella, di Praticò-Tortorella-Marrara, si è aggiudicata la quarta piazza, prenotando un posto alle FinaliRegionali UISP dove andranno anche le ragazze del Gym Point di De Stefano, giunte quinte a pari puntidella PGS Universal del Mister Marcianò e del Presidente Corio. Appena dietro in classifica, la PGS Olimpia 2000 di Laganà e Zumbo, che andranno con la PGS Universal alle Finali Interregionali PGS a Sant’Andrea dello ionio il 31 maggio, 1 e 2 Giugno. Chiude la classifica generale La Fenice di Scilla di mister Santino, un gruppo di ragazze con grossi margini di miglioramento che sicuramente sapranno farsi valere nel prossimoCampionato. Menzione particolare per la cannoniere del campionato, Antonia Casile dell’Olimpia 2000, che realizzando ben 28 reti ha lasciato alle spalle, Annalisa Foti dell’Araba Fenice, Filomena Iatì della Ludos Vecchia Miniera e Palmira Carli dell’Universal PGS. Ultimo atto del Campionato sabato 7 giugno, quando la premiazione di tutte la Società partecipanti, chiuderà definitivamente la stagione sportiva. A tutte le Squadrepartecipanti alle fasi finali, in rappresentanza del Campionato Territoriale, un grosso in bocca al lupo dei Dirigenti UISP e PGS di Reggio Calabria.