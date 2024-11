La mostra di Attendiamoci

L’Associazione Anassilaos e l’Associazione Attendiamoci Onlus presentano alla cittadinanza una mostra fotografica che ricostruisce, con semplicità e senza alcuna presunzione, attraverso le immagini di Reggio Calabria nei documenti storici, il profondo legame fra il popolo reggino e la Madonna Consolatrice degli Afflitti. Un legame del popolo con la Vergine e con la Chiesa che, con i suoi Pastori, non ha mai fatto mancare una parola di conforto, di sostegno di fede.

La mostra si terrà dalle ore 18 alle ore 24 di oggi, venerdì 9 settembre, presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello”, sita in via Cardinale Portanova n. 184, a pochi passi dal Santuario dell’Eremo in cui si terrà la consueta Veglia Mariana. Alle ore 19:30 si svolgerà un momento di preghiera in pellegrinaggio verso il santuario, officiato da don Valerio Chiovaro.

Inoltre, il percorso fotografico come modalità per raccontare una storia è lo strumento che l’Associazione Attendiamoci ha scelto di utilizzare per celebrare il 15esimo anniversario dalla sua fondazione. Dal 26 settembre 2016 e fino al 01 ottobre, all’interno della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, con il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria, la cittadinanza intera potrà rivivere, attraverso immagini, testimonianze, ricordi, questi quindici anni di servizio ai giovani.

La mostra fotografica “E si misero a fare gran festa”, che verrà inaugurata lunedì 26 settembre alle ore 16.00, consentirà di raccontare come la mission di Attendiamoci (prevenire il disagio giovanile e promuovere le risorse individuali, attraverso la formazione globale della persona) è divenuta strategia educativa in questi quindici anni di servizio ai giovani di Reggio Calabria, prima, e, da qualche anno, di altre città d’Italia.

La festa dei 15 anni sarà anche l’occasione per discutere e riflettere, insieme ad importanti esponenti del mondo della formazione giovanile, sulla “peer education”, strategia utilizzata da Attendiamoci, fin dalla fondazione, in tutte le attività ideate e proposte.

L’appuntamento è per martedì 27 settembre alle ore 11.00, presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, con la conferenza intitolata “Pe(e)r educare: giovani con i giovani”.

A breve, verranno fornite tutte le informazioni e gli orari nei quali sarà possibile visitare la mostra fotografica.