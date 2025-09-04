Festa Patronale di Siderno: apertura straordinaria delle gallerie Limina e Torbido

In vista dell’aumento dei flussi veicolari legati alla Festa Patronale di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno, e in accordo con i soggetti istituzionali coinvolti nei Comitati Operativi Viabilità presso la Prefettura di Reggio Calabria, è stato disposto che le gallerie Limina e Torbido rimarranno aperte al traffico nei giorni di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 settembre.

Modifica alla chiusura di venerdì 5 settembre

Per agevolare il transito dei mezzi pesanti destinati al trasporto dei materiali per l’allestimento dei concerti previsti durante la festività, nella serata di venerdì 5 settembre la chiusura delle gallerie sarà posticipata alle 24:00 (anziché alle 22:00) e la riapertura sarà alle 7:00 del mattino successivo (anziché alle 6:00).

Info viabilità e sicurezza

Anas, società del Gruppo FS Italiane, invita a guidare con prudenza:

Per restare aggiornati sull’evoluzione del traffico in tempo reale è disponibile l’app gratuita “VAI” di Anas, scaricabile da App Store e Play Store. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile al numero verde 800.841.148.