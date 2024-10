Siglato il protocollo tra Università Mediterranea e Comitato Italiano Paralimpico

Oggi, presso la Sala Organi collegiali, è stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e l’Università Mediterranea.

Il protocollo intende promuovere e sviluppare un’azione coordinata e sistematica tra l’Università ed il CIP per

· Avviare all’attività sportiva le persone con disabilità;

· Favorire iniziative, sostenere programmi e progetti condivisi sia a livello regionale che provinciale, attraverso una rete di collaborazioni territoriali per la promozione sportiva specifica ed adeguata alle capacità di ciascun soggetto;

· Sperimentare percorsi di collaborazione e iniziative che vedano coinvolte le persone con disabilità attraverso l’uso delle strutture messe a disposizione dall’Università.

Il rettore Pasquale Catanoso e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, che hanno siglato il protocollo, si impegnano a formulare un progetto per avviare iniziative sperimentali dirette a persone con disabilità, rendere accessibili le strutture sportive universitarie, attivare un network per partecipare a progetti nazionali ed europei insieme ad altre sedi universitarie per lo sviluppo della pratica sportiva e l’inclusione. Per questo potrà essere costituito un gruppo di Ricerca multidisciplinare.

Presenti alla firma il presidente CIP Calabria Antonello Scagliola, il vice presidente Cip Calabria Giovanni Giarmoleo, il delegato nazionale Fabio Giordano e i componenti giunta Marrara Maurizio e Domenico Pugliatti. Per l’Università, il direttore generale Ottavio Amaro e i componenti del Senato accademico.