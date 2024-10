Motta festeggia la liberazione di Silvia Romano

“È una bellissima notizia che la comunità mottese, commossa, accoglie con la consapevolezza di chi ha già vissuto questa esperienza e oggi la rivive in ogni suo momento, in ogni suo passaggio, in ogni fotogramma di un ricordo che adesso riemerge e diventa tutt’uno con la felicità della famiglia e degli amici di Silvia Romano”.

Commenta così il sindaco Giovanni Verduci la notizia della liberazione della volontaria della Ong “Africa Milele Onlus” rapita nel novembre del 2018 in Kenya.

“Il 14 agosto del 2011 Motta San Giovanni – continua il sindaco – fu sconvolta dalla notizia del sequestro in Sud Darfur di Francesco Azzarà, un nostro concittadino, esperto in logistica e operatore di Emergency, l’associazione di Gino Strada. Furono mesi particolarissimi che videro l’intera comunità, poi seguita da tutta la nazione, stringersi attorno alla famiglia Azzarà che riabbracciò Francesco dopo quattro mesi”.

Il sindaco aggiunge:

“Durante la prigionia di Silvia siamo stati in contatto con l’organizzazione Africa Milele e, tramite loro, con la famiglia Romano esprimendo la solidarietà di tutta la nostra comunità e la disponibilità ad organizzare o partecipare ad iniziative per chiedere la liberazione della loro figlia. In silenzio, come espressamente chiesto dalla famiglia, siamo stati in attesa di ricevere la bella notizia”.

Verduci conclude: