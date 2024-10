Simona La Rosa è la nuova centrale della Volley Reghion

La Reghion piazza un altro colpo di mercato ingaggiando la ex giocatrice del Palmi Simona La Rosa, centrale con esperienze maturate in B2 e A2.

La Rosa è un altro tassello che il DS Notaro ha aggiunto alla formazione della squadra che disputerà il campionato di B1 da neo-promossa.

La nuova centrale bianco-blu si è detta entusiasta per questa nuova avventura, trattandosi anche della prima volta in B1 per la società reggina.

“Sono molto contenta – ha commentato la giocatrice – che la Reghion abbia voluto me per affrontare il suo primo campionato in B1: sarà una nuova avventura, una stagione tosta. Ma è quando il gioco si fa duro che i duri iniziano a giocare. Sono convinta che ci divertiremo molto“.