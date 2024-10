Siracusa, Turati: ‘Squadra viva nonostante il disfattismo. Tante assenze’

Il Siracusa cerca riscatto questo pomeriggio nel confronto con l’Acireale, squadra quest’ultima in grande difficoltà e relegata nei bassifondi della classifica. Mister Turati ha presentato l’incontro, invitando tutti a un pò più di equilibrio nei giudizi:

Leggi anche

Il match con l’Acireale

“Mi aspetto una partita molto fisica, una gara molto combattuta. Dobbiamo limitare quegli errori che nell’ultima partita abbiamo concesso al Locri. In Calabria ho visto una squadra viva nonostante il disfattismo delle ultime ore. Le occasioni non sono mancate, ma gli episodi ci sono stati sicuramente sfavorevoli, e favorevoli al Locri in occasioni delle due reti. In questi due giorni abbiamo fatto di tutto per far sì che non accada più e vogliamo sicuramente condurre la gara e dare un‘altra gioia al nostro pubblico visto che fino a oggi dentro casa la squadra ha sempre lottato con il coltello tra i denti“.

Le assenze

“Ho molta fiducia nella mia squadra, ma in questo momento siamo un po’ sfortunati perché abbiamo degli uomini infortunati. Oggi raggiungiamo i venti giocatori, compresi gli under, dobbiamo un attimo stringere i denti, ma so che i miei ragazzi vogliono fare una partita importante, sono sicuro che la faranno. Vogliamo fare risultato e soprattutto vogliamo fare bene, visto che siamo lì agganciati a soli due punti dalla capolista Scafatese, quindi sappiamo qual è l’obiettivo nostro. Vogliamo combattere fino alla fine“.