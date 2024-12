Siracusa che succede? Dopo le dimissioni dell’AD Montagno, un’altra notizia inattesa

Altro scossone in casa degli aretusei nonostante il primo posto in classifica

In testa alla classifica con tre punti di vantaggio sulla Scafatese contro la quale ha vinto lo scontro diretto in trasferta qualche settimana addietro e sei sulla Reggina, battuta al De Simone. Il Siracusa oggi è la squadra da battere e sembra aver intrapreso la strada giusta verso un percorso che la società siciliana spera si possa concludere con una promozione.

Nonostante questo, si verificano situazioni che fanno discutere come per esempio le dimissioni dell’AD Salvo Montagno, per impegni professionali, mentre nella giornata di oggi arriva la comunicazione che informa stampa e tifosi dell’esonero del Ds Mignemi.

Il comunicato

“Il Siracusa Calcio 1924 comunica di aver sollevato da ogni incarico Davide Mignemi”.