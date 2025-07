Calciomercato: la Scafatese vicinissima al difensore definito ‘l’eroe di Reggio’

Non sembra badare a spese il presidente Romano che ha in testa un solo obiettivo: la promozione

Insieme a Nissa e Nocerina, la Scafatese è tra le società più attive in questa fase iniziale del calciomercato. L’ampia disponibilità economica del patron Romano, sta facendo si che anche quei calciatori richiesti in categorie superiori, vengano allettati da proposte importanti e accettino di proseguire il proprio cammino in serie d.

E’ il caso del difensore del Siracusa Joaquin Suhs, definito ‘l’eroe di Reggio Calabria‘ dai tifosi aretusei, dopo quella doppietta realizzata al Granillo che ha di fatto spianato la strada ai siciliani verso la promozione e costretto la Reggina a inseguire fino all’ultima giornata, quest’ultima costretta ad arrendersi, non essendo riuscita a recuperare quel solo punto di distacco che separava le due squadre. Il giocatore sembrava vicino alla prosecuzione del rapporto con la compagine del confermato Turati e invece adesso pare che la Scafatese lo abbia convinto ad accettare l’interessantissima proposta.