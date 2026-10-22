Reggina: l’ex Amoruso promuove Claudio Lotito e il suo progetto. Poi l’augurio

Una carriera lunghissima, caratterizzata da continui cambi di maglia e da una straordinaria capacità di andare a segno praticamente ovunque. Nicola “Nick” Amoruso è stato uno degli attaccanti più prolifici del calcio italiano, capace di realizzare 113 gol in Serie A con ben 12 squadre diverse. Tra le esperienze più significative quelle con la Juventus e la Reggina, dove ha giocato per tre stagioni, dal 2005 al 2008. Proprio con la maglia amaranto ha raggiunto lo storico traguardo dei 100 gol in Serie A, grazie alla doppietta realizzata contro il Catania il 4 maggio 2008. Un primato che lo ha consacrato come uno dei migliori marcatori italiani nella massima serie a non aver mai indossato la maglia della Nazionale maggiore.

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Amoruso sulla Reggina: “Troppi anni di purgatorio”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, Amoruso ha analizzato il momento di alcune delle sue ex squadre, dalla Juventus alla Sampdoria, soffermandosi naturalmente anche sulla Reggina di Claudio Lotito. Parole di fiducia nei confronti della nuova proprietà e la speranza di vedere finalmente gli amaranto tornare nelle categorie che hanno caratterizzato i momenti più belli della loro storia.

“Mi sembra che si voglia fare seriamente. Lotito ha chiarito subito i progetti. Sono contento. La Reggina ha fatto troppi anni di purgatorio, è il momento di tornare dove merita”.

Un pensiero che conferma il legame tra Amoruso e Reggio Calabria, città nella quale ha vissuto alcune delle stagioni più importanti della sua carriera, contribuendo anche alla storica salvezza conquistata nel campionato 2006-2007 nonostante la pesante penalizzazione in classifica.