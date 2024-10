Siracusa-Reggina: designato l’arbitro Raineri, curiosa coincidenza

Il match di maggiore interesse della sesta giornata del campionato di serie D girone I, è certamente quello che si gioca a Siracusa tra la formazione locale e la Reggina. Erano appaiate in classifica fino alla settimana scorsa, poi gli aretusei si sono imposti sul campo del Pompei, mentre gli amaranto non hanno terminato l’incontro con l’Acireale per un malore che ha colpito il direttore di gara. Dovranno giocare tutto il secondo tempo sotto di un gol e di un calciatore, vista l’espulsione di Ba.

Partita importante per le ambizioni di entrambe e vista la valenza dell’incontro, si è deciso di affidarla al signor Stefano Raineri di Como, mentre a coadiuvarlo ci saranno Silvia Scipione di Firenze e Matteo D’Orazio di Teramo.

Il precedente con la Reggina, in occasione della gara giocata al Granillo nella passata stagione, proprio contro il Siracusa, con gli azzurri che si sono imposti con il risultato di 1-2. Curiosa coincidenza.