Siracusa-Reggina, le formazioni ufficiali: due novità per Cevoli

Sono state diramate pochi minuti fa le formazioni con cui scenderanno in campo, alle ore 20:30, Siracusa e Reggina, nella terza ed ultima giornata del girone M di Coppa Italia di Serie C. Negli amaranto due le principali novità dal primo minuto: esordio, infatti, per Sandomenico, esterno del tridente completato da Maritato e Tulissi. Fuori, poi, Marino: a centrocampo titolare Bonetto. Queste le scelte dei tecnici:

SIRACUSA (4-3-3): Gomis, Di Sabatino, Daffara, Palermo, Fricano, Turati, Del Col, Tuninetti, Vazquez, Catania, Diop. ALLENATORE: Raciti-Pagana.

REGGINA (4-3-3): Confente, Zivkov, Conson, Redolfi, Kirwan, Petermann, Bonetto, Navas, Tulissi, Maritato, Sandomenico. ALLENATORE: Cevoli.

