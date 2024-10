Siracusa-Reggina, una sola modalità d’acquisto dei biglietti: tutte le info

Si comunica che, in mancanza di punti vendita GO2 abilitati alla vendita e distribuzione dei tagliandi relativi al “settore ospiti“ a Reggio Calabria e provincia, per la gara di campionato Siracusa – Urbs Reggina 1914 srl, in programma sabato 1 settembre 2018, inizio ore 20,30, presso lo Stadio “ Nicola De Simone “ di Siracusa, saranno acquistabili senza essere in possesso della tessera del tifoso nel rispetto delle direttive del Ministero dell’Interno e secondo le linee guida approvate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive online, solamente, attraverso il sito www.GO2.it . Al momento dell’accesso allo stadio dovrà essere esibito, unitamente al biglietto un documento di identità personale.

La prevendita online, relativa al “settore ospiti”, avrà termine: venerdì 31 agosto 2018 alle ore 19,00. Non sarà possibile acquistare biglietti, del “settore ospiti” il giorno stesso della partita.

Costo del biglietto “settore ospiti” è di € 5,00 oltre ad € 1,50 come diritti di prevendita.

Il settore ospiti dello Stadio “ Nicola De Simone” di Siracusa ha capienza per n. 836 posti. Grati per la cortesia usata, porgiamo distinti saluti.

*tratto da reggina1914.it