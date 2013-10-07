Siri, svelata l’identità: è Susan Bennet

Due anni dopo il lancio, la CNN ha trovato la donna che ha dato la voce all'assistente vocale dell'iPhone: ecco la sua storia

-di Laura Maria Tavella. “Buongiorno, sono Siri”L’assistente virtuale dell’iPhone per molti è solo una voce, ma da oggi ha anche un volto e un nome.

Due anni dopo il lancio di Siri, il programma vocale sviluppato da Apple, la CNN ha trovato la donna che gli ha dato la voce: il nome della doppiatrice è Susan Bennett(sotto, in foto), una donna che vive in un sobborgo di Atlanta e che non era a conoscenza del suo coinvolgimento in Siri fino al rilascio dell’iPhone 4S.La Bennet registrò la sua voce nel 2005 nella sede dell’azienda ScanSoft, che non le aveva svelato il suo progetto; le commissionò semplicemente la registrazione di alcune frasi.

Il suo lavoro si svolse per tutto il mese di Luglio 2005, per un totale di 4 ore di registrazione. Solo al lancio dell’Iphone 4s, Susan Bennet riconobbe la propria voce in quella di Siri.

Da allora, la doppiatrice ha mantenuto il silenzio.

Ora ha deciso di parlare raccontandosi in un’intervista televisiva, forse anche perché con iOS 7 è stata introdotta una nuova voce per Siri, frutto di registrazioni con una qualità audio più elevata.

Adesso non ci resta che attendere la rivelazione della voce italiana di Siri, una persona ovviamente diversa dalla Siri versione americana e il cui nome è ancora segreto.