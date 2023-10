Reggio, nuovo sit-in degli studenti a piazza Italia: i disagi del 'Preti-Frangipane'

Gli studenti del Liceo Artistico non ci stanno e scendono in piazza per un confronto con le istituzioni locali

Gli studenti del Liceo Artistico “Preti Frangipane” di Reggio Calabria ringraziano il Sindaco della Città Metropolitana, Avv. Carmelo Versace, per l’interesse manifestato nei confronti della loro scuola e per le parole espresse nell’intervista effettuata nel sopralluogo avvenuto il 18 ottobre presso il Liceo Artistico.

È stato durante questa visita che sono emersi tutti i disagi che noi studenti viviamo giornalmente oramai da tempo. In particolare essi riguardano il fatto che il plesso Preti, fino ad oggi utilizzato per entrambi i plessi, non risulta sufficiente in quanto le aule per le lezioni frontali, i laboratori di indirizzo (ben sei), le aule speciali e i laboratori destinati agli alunni diversamente abili, non sono né bastevoli né idonei per svolgere una regolare attività didattica.

In considerazione del fatto che il Plesso Frangipane è stato oggetto di lavori per adeguamento sismico (durati quasi quattro anni e ora in fase di consegna), gli studenti, venuti a conoscenza della possibile utilizzazione del plesso in oggetto da parte di altra scuola, non ritengono corretto essere ulteriormente sacrificati e penalizzati in un plesso (Preti) ormai troppo stretto e che, si sa, sarà a breve interessato da lavori di ristrutturazione.

Non solo, a tutto ciò si aggiunge che la scuola già subisce le norme relative al dimensionamento e di conseguenza sarà

accorpata ad altro istituto.

Ci poniamo l’interrogativo: cosa faremo, dove andremo a finire?

In considerazione di quanto espresso si comunica la decisione che giorno lunedì 23 ottobre alle 8.30 gli studenti del Liceo Artistico di Reggio Calabria si riuniranno a Piazza Italia per manifestare il loro disagio e sensibilizzare le Istituzioni.