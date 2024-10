Reggio, dopo 55 anni la réunion dei ‘ragazzi’ della 5E del Liceo Scientifico ‘da Vinci’

Nella splendida cornice dello Sport Village di Catona si è avvenuta la réunion dei “ragazzi” della 5E del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria a 55 anni dal diploma.

Sono passati 55 anni ma lo spirito goliardico e l’amicizia sono rimasti immutati da quando nel giugno 1969 suonò per loro l’ultima campanella nei locali di allora, prefabbricati, ubicati nella via Roma della nostra città. Con lo stesso spirito di allora si sono ricordati gli immancabili aneddoti insieme ad episodi che alcuni avevano dimenticato. Contenti di aver potuto festeggiare il raggiungimento di questo importante traguardo un pensiero è andato ai compagni che non ci sono più.

Hanno partecipato all’incontro Domenico Durante, Giovanna Campolo, Luisa Sorrentino, Enrico e Piero Zaffino, Emilia Stilo, Salvatore Cotroneo, Angelo Dal Moro, Antonello Scopelliti, Raffaella Pace e Franco Gurnari, Pasquale Monorchi e Graziella Surace collegata on line.