Hermes Praticò è il nuovo presidente dell'Interact Club Reggio Calabria Nord Liceo Classico "Campanella"

Hermes Praticò è il nuovo presidente dell’Interact Club Reggio Calabria Nord Liceo Classico Tommaso Campanella per l’anno Rotariano 2024/2025. Il passaggio del collare, che Praticò ha ricevuto da Maria Scurtul, già presidente per l’annualità 2023/2024, è avvenuta nel corso di una suggestiva cerimonia svoltasi a Villa Zerbi.

L’avvicendamento tra rappresentanti di club è uno dei momenti più emozionanti dell’anno, nella vita del Club Service. Alla cerimonia hanno preso parte illustri personalità del mondo Rotariano e Interactiano calabrese, tra cui, Maria Pia Porcino nuova Governatrice del Rotary Calabria Distretto 2102 e il Rappresentante Distrettuale dell’Interact, Alessandra Idone, Giovanni Porcelli Past President del club Reggio Calabria Nord, Carmen Lucisano, Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Tommaso Campanella” e Past President del Club Reggio Calabria Est, Mariella Cuzzola, Segretaria per il Club RC Nord, Riccardo Santacroce Delegato Interact per il Club RC Nord, Domenica Ventura nuova delegata Interact per il Club RC Nord e Teresa Varano Presidente Interact Club Reggio Calabria.

Nel corso della serata i partecipanti hanno vissuto gli intensi momenti di vita e tradizioni rotariane e hanno potuto apprezzare la grande capacità, lo stile, la cura dei dettagli e il raffinato gusto che hanno caratterizzato l’organizzazione della serata, con la spillatura del nuovo direttivo e dei nuovi soci.

Le nuove cariche sono state affidate a, Michele Melchionna, Vice Presidente, Raffaello Pio Marino, Tesoriere, che si avvicenda con Giuseppe Morace, che prenderà il ruolo di consigliere del Club, Mercedes Catanoso, Prefetto e Amalia Mazzitelli Segretario, per entrambe una riconferma, ed infine i restanti due Consiglieri Lorenza Poeta e Carla Marrapodi. I nuovi soci che andranno a rafforzare il Club sono: Bruno Marcianò, Sofia De Stefano, Veronica Picciotto e Margherita Milasi D’Africa.

In chiusura, il Presidente in Coming Praticò, insieme alla Past President Scurtul, ha consegnato tre targhe di ringraziamento, rispettivamente a, Domenico Chindemi, ritirata da Riccardo Santacroce, Giovanni Porcelli e Carmen Lucisano. Una targa augurale è stata, inoltre, consegnata alla neo Governatrice Maria Pia Porcino, che ha omaggiato Praticò e Scurtul con doni “Rotary International Distretto 2102”.

Le parole del neopresidente Praticò a CityNow:

“Essere finalmente presidente, aver raggiunto questo obbiettivo è un emozione unica. Ciò che mi riempie ancor più di gioia è vedere la magnifica crescita di questo club, quindi non posso fare altro che sentirmi fiero di quello che ho fatto l’anno passato come vice e, per questo, so di poter fare ancora meglio quest’anno come presidente, portando questo club ancora più in alto.

I temi che tratteremo con il mio direttivo e tutti i soci saranno sicuramente ecologia e ambiente, prevenzione e salute, come l’anno precedente, ma anche integrazione, giustizia e convivialità. Non mi rimane altro da dire se non che siamo tutti molto stimolati e si percepisce nell’aria la fiducia in noi, e questo mi rende orgoglioso”.