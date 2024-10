‘Ndrangheta stragista, sit-in al tribunale di Reggio: l’iniziativa di Our Voice – VIDEO

“Abbiamo realizzato questo video interpretato da Elisa Pagano, in occasione del sit-in che si svolgerà venerdì 10 luglio, ore 09:30, di fronte al Tribunale di Reggio Calabria (Piazzale Gaeta), durante la conclusione della requisitoria del processo ‘Ndrangheta stragista’. Sosteniamo il pm Giuseppe Lombardo e i magistrati della Dda di Reggio Calabria”.

L’acqua cristallina, il sole che splende, peccato che a far da sfondo al video pubblicato da Our Voice ci sia una discarica. La Calabria è soffocata dai rifiuti, questo ormai è ben noto. Ma il tema così caro, che ha spinto alla denuncia il movimento culturale, è la ‘ndrangheta.

“Girano più soldi in Calabria che nel paese più ricco d’America, la California. I conti non tornano vero? La gente è senza lavoro, come è possibile un tale miracolo?”.