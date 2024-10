Sky Sport: ‘Il Siracusa e Walter Zenga, si attende la fumata bianca’

“Dopo la porta e la panchina, per Walter Zenga è tempo di scrivania. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale è vicino a diventare un dirigente del Siracusa, ambiziosa società di Serie D vogliosa di approdare al più presto nel calcio professionistico. Per Zenga sarebbe un nuovo ritorno in Sicilia dopo le esperienze da allenatore con il Catania e il Palermo. Stavolta invece dovrebbe vestire i panni del dirigente, contribuendo alla diffusione del marchio della squadra in Italia e all’estero, ma affiancando anche nella gestione quotidiana il direttore sportivo Davide Mignemi e il direttore generale Alessandro Guglielmino.

Un po’ Brand Ambassador e un po’ Club Manager. L’idea sarebbe nata in estate, quando la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” ha fatto tappa a Siracusa e il presidente Alessandro Ricci ne ha approfittato per conoscere e stringere i rapporti con Zenga, uno degli ospiti del programma. Come si dice in questi casi, l’intesa è vicina e ora si attende solo la fumata bianca definitiva tra le parti“.

Fonte: sky sport