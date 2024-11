La Smart arriva a Reggio Calabria

F3 Motors, in occasione dell’apertura del suo Smart Center in Via vecchia provinciale, 61 Archi, ha organizzato in collaborazione con smart italia un evento in piazza.

L’accattivante smart Fortwo, la nuova Smart Cabrio e la familiare Smart Forfour saranno presenti con il team F3 motors sul lungomare Falcomatà – Stazione Lido sabato 21 maggio e domenica 22.

Una giornata di sport e divertimento, con fantastiche sorprese per i bambini e non solo.

Il programma prevede:

SABATO 21 MAGGIO

– 10.00 inzio delle attività con i ragazzi delle scuole cittadine;

– 16.00 inizio test drive con il team di F3 Motors.

DOMENICA 22 MAGGIO

– 09.00 inizio test drive con il team di F3 Motors;

– 09.00 inizio torneo smart 3 vs 3;

– 16.00 test drive con il team di F3 Motors.

#smartinReggio