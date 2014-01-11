Smartphone 2014: Continua la ‘guerra’ tra Samsung e Apple

di Walter Marino – E’ una guerra senza esclusione di colpi quella che si preannuncia per questo 2014 nell’universo smartphone!

Il 2013 ha visto grosse novità con tante aziende di seconda fascia in pieno recupero sulle big ma sappiamo bene che le scintille che ci regalano le battaglie tra samsung e apple sono ineguagliabili.

HTC One, il miglior dispositivo del 2013

Ci vogliamo schierare però come buon auspicio per l’anno che verrà a premiare come miglior device htc one che partendo da un ottimo touch&feel è stato in grado di offrire grandi prestazioni associate ad una versione di android piu efficiente in termini di velocità e semplicità.

Per questo 2014 invece cosa ci dobbiamo aspettare? Sia chiaro che le tecnologie sono o almeno sembrano quasi tutte insuperabili (per certi aspetti un po’ lo sono) e forse proprio per questo sarà bene prepararci a grandi rivoluzioni sul design. Il primo ad aprire le danze sarà LG Flex che qualche giorno fa è stato svelato al CES 2014. LG ha puntato a proporre un top di gamma in grado di sconvolgere per primo, le solide forme che contraddistinguevano i propri device ,con un dispositivo in grado di deformarsi con una pressione massima di 32 kg! Schermo quasi da phablet da 6” con tecnologia oled che in termini di visibilità darà sensazioni di immagini piu avvolgenti. In Italia sarà a disposizione da fine febbraio ad un prezzo ,secondo noi eccessivo, di 899 euro.

S4 e 5S verso il pensionamento

Samsung e Apple staranno a guardare? Neanche un anno di vita per S4 e 5S che gia dovrebbero andare in pensione? In realtà alla velocità di questo mercato un solo anno può essere un lasso di tempo abissale e di fatto le due big non staranno di certo ferme. Sono di qualche giorno fa le dichiarazioni abbastanza sincere del vice presidente esecutivo di samsung Lee young Hee a Bloomberg sul piano commerciale di quest’anno.

Ufficiale il pensionamento per S4 che non ha soddisfatto le aspettative un po’ per la troppa somiglianza con il predecessore e una buona parte perché a nostro avviso la versione dei sud coreani di android resta troppo complicata; inoltre i materiali non sono all’altezza di prezzo e fascia di mercato. Hee intervistato, ha puntato il dito proprio su questo punto, nuovi materiali e nuova interfaccia grafica con un occhio di riguardo a qualche chicca hardware di nuova generazione come il sensore di riconoscimento ottico e l’affiancamento di un nuovo Galaxy Gear (smartwatch collegato al device ndr.) con un design piu pulito e nuove funzionalità.

E a cupertino come risponderanno? Apple ci ha abituati bene negli ultimi anni e forse ha fatto un po’ scuola su come intende affrontare i tempi di mercato senza bruciare tappe. Fonti vicino a Cupertino hanno fatto capire che la linea sarà quella dell’ultima presentazione al wwdc 2013 , ovvero due smartphone che si inquadreranno chiaramente , uno sulla fascia top di gamma e l’altro piu accessibile appena dietro. Per quanto riguarda le novità hardware e software apple preferisce mantenere il solito mistero ma facendo qualche calcolo dovremo aspettarci un device totalmente nuovo con dimensioni aumentate in ampiezza dello schermo ma diminuite nello spessore, si parla di 6mm contro i 7,6 del 5S per un dispositivo che potrebbe abbandonare la nomina numerica per acquistare quella di Iphone AIR. Unica chicca che ci sentiamo di annunciare potrebbe essere l’abbandono del giovanissimo touch ID del 5s che ha riscontrato qualche insoddisfazione.

Date di uscita gia fissate per la samsung che a marzo presenterà il successore dell’ S4 mentre bisognerà aspettare l’estate per vedere il nuovo Iphone. Noi di citynow abbiamo già l’acquolina in bocca e voi?

Cosa vorreste nel vostro prossimo smartphone? Twittate pure e dite la vostra @citynow.it