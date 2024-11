Tutti pazzi per Snapchat, la “social app” del futuro

Dopo Facebook, Twitter e Instagram, é arrivato il momento di Snapchat. Definita la “social app” del futuro, Snapchat é una piattaforma messaggistica molto in voga tra i teenager, tanto che é considerata in grande espansione per i prossimi anni.

Una sorta di via di mezzo tra Instagram e WhatsApp, Snapchat (disponibile sia per iOs che Android) vede la propria particolaritá nell’autodistruzione dei messaggi. La´ scadenza´ varia da un secondo a 24 ore, dopo il messaggio non sará piú visibile dagli utenti. Non ci sono timeline o profili da personalizzare, e lo ´Snap´ é l´equivalente del post o del tweet dei social oggi piú diffusi al mondo.

Per Snap si intende appunto una fotografia o un video (durata massima 10 secondi) che si puó inviare a uno o piú amici, settando la durata di visibilitá prima che il messaggio venga cancellato. Snapchat è stata fondata nel 2011 da Bobby Murphy ed Evan Spiegel, con sede a Los Angeles.

Proprio da Los Angeles, e in generale dagli Stati Uniti, ha preso piede la Snapchat-mania. Diversi i vip che hanno deciso di aprire un profilo, condividendo video, fotografie o frammenti di backstage. Alcune celebritá hanno direttamente annunciato, attraverso Facebook o Twitter, l´avvento su Snapchat. Solo una moda temporanea o novitá destinata a seguire le orme dei “fratelli” Facebook e Twitter? La risposta arriverá nei prossimi mesi…