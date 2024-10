Snow Park, Tiziano Tallarico: ‘Gambarie non è mai stata così…ma è solo un punto di partenza’ – FOTO E VIDEO

di Federica Geria – Lo snowboard è uno sport di scivolamento sulla neve, nato negli anni sessanta negli Stati Uniti. Lo si pratica utilizzando una tavola costruita a partire da un’anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci. Oggi è un’attività diffusissima e una disciplina olimpica dal 1998.

A valorizzare questo sport a Reggio Calabria è la Snowfamily, associazione nata da un gruppo di amici con una passione sfrenata per lo snowboard, gli sci e gli sport da tavola, che il 20 Ottobre 2013 fonda la Snowfamily A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) iscritta al Registro del Coni e affiliata ad A.S.I. (Associazioni Sportive Sociali Italiane), con l’intento di promuovere e diffondere la pratica dello snowboard, per divertirsi ad ogni livello ed in totale sicurezza.

Oggi incontriamo Tiziano Tallarico, presidente dell’associazione, che racconta ai microfoni di CityNow di come è stata fondata la Snowfamily e della nascita dello Snow Park a Gambarie d’Aspromonte.

“L’Associazione Snowfamily nasce tre anni fa, da un gruppo di amici che faceva snowboard. Eravamo quattro principalmente, poi abbiamo cercato, insieme ad altri ragazzi, di accomunare un po’ di teste. Non ci siamo riusciti subito, ma col tempo abbiamo deciso di fondare ufficialmente l’associazione e ce l’abbiamo fatta. Abbiamo dato vita alla Snowfamily, facendo inizialmente attività invernali e avvicinandoci poi, durante il periodo estivo, al kite a Punta Pellaro. Due anni fa abbiamo fatto il primo piccolo investimento prendendo in affitto una casa a Gambarie che funge da Snow House, un luogo dove ci incontriamo, ad esempio dopo la sciata ci ritroviamo lì tutti insieme, organizziamo festicciole, ecc. La svolta a livello invernale è avvenuta l’anno scorso, quando siamo riusciti ad ottenere in parte la gestione dello Snow Park. L’amministrazione di Santo Stefano ha cominciato ad interessarsi al progetto e quindi ci è stata data una zona, fatta bene e delimitata. Da quest’anno, in maniera del tutto ufficiale, abbiamo avviato questa collaborazione!”.

Sono davvero tante le attività che Tiziano insieme ai suoi amici e colleghi organizza, rivolte ad un pubblico di ogni età, e senza troppe pretese, allo scopo di coinvolgere anche i non esperti.

“Ci sono due salti jump e tre strutture in linea. Tecnicamente è fatto da due linee, una di salti e una di box. Il tutto è fatto per un livello medio basso…anche perché Gambarie non è frequentata da Alberto Tomba! – esclama ironicamente – Il livello è appunto medio basso in modo che tutti possano imparare ed approcciarsi a questa realtà, che qui non abbiamo mai visto, se non in maniera del tutto fai da te. Noi in quanto associazione avviciniamo la gente a questo sport, non abbiamo un istruttore riconosciuto all’interno, ma facciamo snowboard da anni e siamo qui a disposizione. Le strutture sono semplici, in modo che anche le persone che stanno iniziando da poco, possano riuscire a sfruttarle tranquillamente. Cerchiamo di collaborare con chi gestisce attività accanto a noi, in cima alla pista azzurra. Infatti quando il park è attivo, lì si fanno panini, c’è musica, si cerca insomma di accomunare le cose. Prossimamente ci sarà la festa della neve, cerchiamo di organizzare attività soprattutto nei weekend, quando l’affluenza è maggiore. Proveremo anche a fare qualcosa a Carnevale! Per ora fila tutto troppo bene, anni fa abbiamo avuto periodi difficili, ora siamo al top…in positivo!”

Il riscontro è davvero positivo e le piste sono piene di gente che ha voglia di divertirsi sulla neve, proveniente da tutta la Calabria e non solo.

“Più che positivo! soprattutto da parte delle persone che vengono da fuori che magari si aspettano un piccolo spazio, anche perché le seggiovie hanno una certa età…però in fin dei conti è tutto funzionante! Già dall’anno scorso Gambarie gira, e gira davvero bene! Cosa che non avveniva anni fa, è tutto più che funzionante, le persone che vengono da fuori, dalla Sila, dalla Sicilia, da Roma, vedono Gambarie e dicono che è un posto fantastico, perché il panorama è inimitabile, c’è lo Snow Park e gli hotel sono vicinissimi alle piste. Per una persona che viene qua a sciare…è il massimo!”.

Anche il rapporto con l’amministrazione dichiara Tiziano Tallarico essere ottimo, grazie alla fantastica sintonia che si è creata tra la Snowfamily e il Sindaco di Gambarie Francesco Malara.

“Il nostro rapporto è eccellente, come non mai! Siamo davvero in armonia e il Sindaco è a disposizione per qualsiasi cosa. Purtroppo non c’è la disponibilità economica per fare cose enormi, essendo al primo anno, però finora quello che abbiamo chiesto ci è stato dato o comunque si è fatto il possibile per accontentare le nostra richieste. Ci tengo a ringraziare l’amministrazione per la disponibilità. Noi abbiamo un’esperienza non dico decennale, ma siamo nel campo dello snowboard da cinque/sei anni, conosciamo la realtà del posto, e Gambarie non è mai stata così, come organizzazione, come disponibilità verso gli utenti e verso associazioni. Ma è solo un punto di partenza e di forza!”.

VIDEO: https://www.facebook.com/SnowfamilyRC/videos/1330498973675582/?pnref=story