Ponte sullo Stretto, Sofo (ECR) presenta interrogazione a UE

“Da molti anni in Italia si invoca la realizzazione di un ponte o tunnel sullo Stretto tra Calabria e Sicilia, opera fondamentale per lo sviluppo del Sud Italia. Tale infrastruttura diventa inoltre indispensabile per consentire il completamento di uno dei Corridoi strategici (quello Scandinavo-Mediterraneo) della Rete trans-europea di trasporto TEN-T che la Commissione europea vuole realizzare entro il 2030″.

Così l’eurodeputato Vincenzo Sofo, del gruppo dei conservatori europei di Giorgia Meloni, ha commentato la sua iniziativa odierna al Parlamento europeo.

Sofo con l’interrogazione presentata punta a sollecitare l’inserimento dell’opera nel Recovery Plan