San Giorgio trionfa nel 1° Torneo OnlyFast di Softball a Reggio Calabria

Il primo weekend di ottobre ha visto il “Diamante” di Viale Calabria trasformarsi nel palcoscenico del 1° Torneo OnlyFast di Softball. Sei squadre, rappresentanti di diverse città siciliane e calabresi, si sono date battaglia in una maratona sportiva che ha avuto inizio alle 9 del mattino e si è conclusa alle 18 di sera.

Le squadre partecipanti, due del club San Giorgio di Reggio Calabria, insieme a rappresentative di Messina, Catania, Palermo e il Sicily Team, hanno disputato nove partite combattute, dimostrando grande abilità e passione per il softball. Al termine di un’intensa giornata, è stata la squadra di casa del San Giorgio Reggio a conquistare il trofeo, evidenziando non solo l’esperienza ma anche l’eccezionale qualità dei propri atleti under.

L’evento ha offerto non solo spettacolo sportivo ma anche un’occasione di condivisione e spirito amatoriale, valori che stanno alla base di chi ama e pratica questo magnifico sport. La manifestazione ha rappresentato un significativo momento di crescita per il softball, confermando il successo delle iniziative volte a promuovere lo sport a livelli amatoriali ma competitivi.

Il Torneo OnlyFast si è rivelato per gli appassionati del softball come vetrina importante per i talenti emergenti della disciplina, promettendo di ritornare l’anno prossimo con ancora più entusiasmo e partecipazione.