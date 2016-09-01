Somewhere Festival: il festival che punta alla riscoperta dei luoghi più suggestivi della Calabria

Grandissimo successo per la II edizione di SOMEWHERE, il festival itinerante che attraverso linguaggi musicali di avanguardia ha puntato alla riscoperta e rivalorizzazione turistica e culturale di alcuni tra i luoghi più suggestivi della Calabria.

Dal Castello Murat di Pizzo Calabro fino ad arrivare alla spiaggia di Parghelia, durante le tre giornate del festival (11-13 agosto) si è registrata un’importante presenza di pubblico proveniente da tutta Italia e da tutta la regione, attratto dalla line up artistica ma soprattutto dalle location non convenzionali in cui gli eventi hanno avuto luogo.

Tra i protagonisti, i suoni a cavallo tra pop ed elettronica di Yombe, Celluloid Jam e Eego, che hanno visibilmente rapito il pubblico che ha affollato la terrazza del Castello Murat, e i tantissimi dj presenti in lineup, da Lino Pugliese a Nicodemo, passando per Christian Russo, Fabio Nirta, Caos Modulation, Raffaele Chinaglia e tutti gli altri, ognuno interprete di una sfumatura sonora diversa, capaci di conquistare il pubblico e alzare l’asticella della qualità complessiva dell’evento.

“Possiamo dire di aver raggiunto il nostro obiettivo portando oltre un migliaio di persone alla riscoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi offerti dal territorio calabrese oltre che far godere di un indotto economico rilevante tante attività turistiche/commerciali della zona” – affermano i ragazzi dell’Associazione Saturnalia, organizzatori del festival.

L’associazione, nata a Milano nel 2015 su iniziativa di un gruppo di giovani studenti, lavoratori e imprenditori calabresi nel campo degli eventi e della cultura mira a creare forme alternative di turismo, riscoprendo e riqualificando luoghi poco conosciuti o trascurati.

“Il sogno è quello di continuare ad alimentare un circolo virtuoso nella nostra regione e far si che venga colto sempre di più il potenziale sociale, economico e culturale di manifestazioni ed eventi artistico musicali come questi”.