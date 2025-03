Roberto Saviano per Taurianova “Città Capitale del Libro”: “Presto da voi”

«È un bellissimo segnale quello di aver reso questa terra Capitale del Libro. Spero presto di essere tra voi». Così Roberto Saviano, al Salone del Libro di Torino, intervistato dal condirettore artistico e giornalista Piero Muscari.

Saviano, come già in conferenza stampa con Giordano Bruno Guerri, confida nella voglia di cambiamento della città che fa perno sulla lettura la quale, a sua volta, porta al cuore della cultura.

Il 16 maggio Taurianova apre ufficialmente il suo anno di “Capitale Italiana del Libro 2024”; lo farà con l’attesissima riapertura della Biblioteca “Antonio Renda” e con la presentazione di “Nati per la cultura”, progetto che prevede l’educazione all’ascolto di libri e musica fin da neonati per incentivare lo sviluppo psico cognitivo; un programma nato per combattere la povertà educativa e che punta a facilitare l’inserimento paritario dei bambini nelle scuole primarie.