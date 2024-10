Sostieni Hospice Via delle Stelle: ecco come partecipare alla raccolta fondi M.A.D.

Per 'celebrare' l'importanza che l'Hospice Via delle Stelle riveste all'interno della nostra comunità, M.A.D. propone, anche per il 2019, una raccolta fondi

La cultura delle cure palliative, l’eccellenza delle prestazioni che i medici, gli infermieri, tutto il personale sanitario e amministrativo forniscono alle persone assistite dall’Hospice, sono un patrimonio cittadino che non si può e non si deve perdere. La struttura, caratterizzata da una gestione trasparente vicina alle esigenze di pazienti e familiari, merita di non passare inosservata.

Per ‘celebrare’ l’importanza di questo progetto cittadino, anche nel 2019, l’ASD Scuola di Danza – Centro Studi MAD con la Direzione Artistica di Alessia Pizzichemi, insieme con l’Hospice Via Delle Stelle presentano:

#imadancer for Hospice

Prezioso appuntamento, frutto di un anno di impegno, dedizione e passione, al quale prenderanno parte tutti gli allievi, sul palco del Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria.

L’evento è fissato per sabato 22 giugno alle ore 20,00. Nella bellissima cornice del teatro cittadino, i ballerini avranno, finalmente, l’occasione di mostrare al pubblico il loro intenso lavoro, intrattenendolo con coreografie originali e coinvolgenti. Dalla danza classica a quella moderna, dalla contemporanea a quella urbana, lo spettacolo M.A.D. in collaborazione con Hospice vi sorprenderà anche in questa edizione.

L’obiettivo è quello di sostenere e promuovere la realtà di Hospice Via delle Stelle, attraverso la danza. In particolar modo si vuole instillare nei giovani una sorta di educazione alla solidarietà.

COME PARTECIPARE

L’ingresso al teatro è gratuito, ma potrà avvenire esclusivamente dopo aver prenotato il proprio invito. Sarà inoltre possibile effettuare un’offerta libera al momento della prenotazione o direttamente al teatro.

I reggini, quest’anno, potranno partecipare alla raccolta fondi anche online, semplicemente cliccando qui.

A volte, per fare la differenza basta un piccolo gesto. Fai la differenza, sostieni Hospice Via delle Stelle.

INFO & PRENOTAZIONE BIGLIETTI

345 6047766

m.me/CentroStudiMAD.rc

info@centrostudimad.com