A Soverato il “Calabirra Festival”

Si terrà il 20 agosto prossimo presso piazza don Gnolfo di Soverato, il Calabirra Festival, un evento itinerante dedicato alla celebrazione della birra artigianale italiana. Il Festival itinerante della birra, progetto nato da “un gruppo di appassionati bevitori di birre di qualità”, ha dato il via a una serie di appuntamenti ad esse dedicate, toccando vari siti calabresi tra cui Soverato. L’evento, oltre lo Street Food a cura dello chef Dario Finocchiaro di Hosteria e le cucine di Spox e Roots, prevede attività di vario genere tra cui l’intrattenimento musicale live con i Kiss the Cats.

“Sul territorio calabrese, anche se in ritardo rispetto altre zone d’Italia, sono nati birrifici, locali specializzati, brewpube manifestazioni; da nord a sud, da est a ovest nella regione troviamo focolai d’eccellenza. Anni di attività sul territorio hanno messo in relazione i soggetti promotori della nuova cultura brassicola e nasce così il desiderio, ed il bisogno, di organizzare una grande manifestazione che non sia identificabile in una singola città ma riconducibile alla regione tutta”.

INGRESSO GRATUITO