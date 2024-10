Soveria Mannelli – Catanzaro: incontro con direttore delle Ferrovie della Calabria

Il 3 aprile 2017 incontro con il direttore generale delle Ferrovie della Calabria Giuseppe Lo Feudo per far il punto su riapertura servizio nella tratta Soveria Mannelli – Catanzaro

Il Sindaco di Soveria Mannelli Leonardo Sirianni e il Sindaco di Decollatura Anna Maria Cardamone hanno convocato una riunione operativa con Giuseppe Lo Feudo, Direttore Generale delle Ferrovie della Calabria, per fare il punto sulla risoluzione del disservizio causato dalla chiusura della tratta ferroviaria Soveria Mannelli – Catanzaro. L’incontro sarà anche un’occasione per discutere del ruolo del trasporto locale nell’area e per ribadire l’importanza di un servizio che avvenga nella totale sicurezza per i cittadini.

All’incontro, che si terrà il 3 aprile alle 17,30 nei locali dell’Officina della Cultura e della creatività di Soveria Mannelli, sono invitati tutti i Sindaci e amministratori dell’area del Reventino e dei comuni ricadenti nella tratta Colosimi Soveria Mannelli – Catanzaro.

Il collegamento ferroviario Soveria Mannelli – Catanzaro è stato sospeso da inizio marzo dopo che i tecnici delle Ferrovie della Calabria hanno riscontrato la necessità urgente di procedere ad interventi di straordinaria manutenzione e di consolidamento statico, non più rinviabili, all’interno della galleria di Gimigliano.

Leonardo Sirianni, Sindaco di Soveria Mannelli ha dichiarato “in un momento in cui tutti i Sindaci del Reventino stiamo lavorando per rendere sempre più strategico il nostro territorio, l’utilizzo di una infrastruttura importante come la ferrovia è un tassello imprescindibile per lo sviluppo e per la fruizione di un servizio essenziale da parte dei cittadini. Vogliamo altresì interloquire con i vertici delle Ferrovie per ragionare sul futuro di questa infrastruttura e sulla sicurezza per gli utenti.”

Da parte sua Anna Maria Cardamone, Sindaco di Decollatura, ha dichiarato: “L’ammodernamento e la messa in sicurezza della ferrovia e la rapida restituzione ai cittadini di un servizio fondamentale è quello che ci aspettiamo dalle nostre istituzioni. Attendiamo con fiducia una risposta chiara ed un impegno preciso.